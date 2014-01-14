《综述》美国12月零售销售和11月库存数据预示第四季经济增长强劲

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
服装店销售上升1.8%提振上月整体销售，餐饮店销售创七年来最大增幅。在线商店销售亦增加。
“楼市复苏以及油价意外下降继续提振消费者支出，”Alpha Economic Foresights首席分析师Brian Bethune表示。
寒冷天气可能抑制了汽车销售。汽车经销商销售下降1.8%，为2012年10月以来最大降幅，11月为上升1.9%。
家具、体育用品、建筑材料、园林设备和电器销售亦下降。
劳工部另一份报告显示，12月进口价格意外持平，并未显示进口物价上升迹象。
国内通胀继续趋于下行，物价压力不大意味着，即便美联储缩减购债规模，其仍可能维持近零利率一段时期。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。