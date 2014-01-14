版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 07:27 BJT

《综述》美国12月零售销售和11月库存数据预示第四季经济增长强劲

服装店销售上升1.8%提振上月整体销售，餐饮店销售创七年来最大增幅。在线商店销售亦增加。

“楼市复苏以及油价意外下降继续提振消费者支出，”Alpha Economic Foresights首席分析师Brian Bethune表示。

寒冷天气可能抑制了汽车销售。汽车经销商销售下降1.8%，为2012年10月以来最大降幅，11月为上升1.9%。

家具、体育用品、建筑材料、园林设备和电器销售亦下降。

劳工部另一份报告显示，12月进口价格意外持平，并未显示进口物价上升迹象。

国内通胀继续趋于下行，物价压力不大意味着，即便美联储缩减购债规模，其仍可能维持近零利率一段时期。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐