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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 06:52 BJT

****日韩经济指标预测--1月15日-1月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
    
    1月13日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    
    1月14日(二)
    2300    韩国失业率                                   12月          --        2.9%    
    
    1月15日(三)
    2350    日本企业物价指数(较前月)                     12月        +0.3%      +0.1%
                           (较上年同期)                              +2.6%      +2.7%
    2350    日本机械订单(较前月)                         11月        +1.2%      +0.6%
                       (较上年同期)                                 +11.7%     +17.8%  
    
    1月16日(四)
    暂无重要数据公布。  
    
    1月17日(五)
    0500    日本消费者信心指数                            12月         --       42.5    
    
    1月19日(日)
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 12月         --       -0.2%
                                 (较上年同期)                          --       -0.9%
    
    1月20日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    
    1月20日(一)
    0430    日本工业生产修正值(较前月)                    11月         --       +0.1%
                产能利用率指数(较前月)                                 --       +1.2%   
    
    1月21日(二)
    暂无重要数据公布  
    
    1月22日(三)
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季初值         --      +1.1%
                               (较上年同期)                            --      +3.3%
    2300  日本路透短观制造业景气判断指数                  1月          --       正17   (完)
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