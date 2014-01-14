《综述》美联储两位鹰派决策者将利用手中投票权来敦促加快结束购债

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
费希尔及普洛瑟清楚表示，他们将努力让美联储信守这个承诺，其中费希尔表示，就连股市动荡也不能说服他推迟。
费希尔在达拉斯向全美企业主管协会(National Association of Corporate Directors)表示，“如果之后股市出现修正，而我又有投票权，只要实体经济仍在成长、周期性失业人口下滑、且需求造成通缩的风险仍然偏低时，我将不会毫不迟疑地支持继续缩减购买资产计画。”
“我将投票支持继续缩减购买资产，并争取在最早的可行时间内完全结束资产购买计划。”
尽管他说他希望美联储能够加大削减购债力度，每月缩减购债200亿美元而非12月时决定的100亿美元，但目前尚不清楚关于缩减购债步调的意见不一情形是否足以促使他坚持不同意见。
在普洛瑟及费希尔发表言论后，美债扩大跌幅，带动收益率(殖利率)上升，因投资人消化资产购买计画可能更快结束的预期。股市收高，受强劲的零售销售数据提振。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。