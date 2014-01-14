《综述》美联储两位鹰派决策者将利用手中投票权来敦促加快结束购债

费希尔及普洛瑟清楚表示，他们将努力让美联储信守这个承诺，其中费希尔表示，就连股市动荡也不能说服他推迟。

费希尔在达拉斯向全美企业主管协会(National Association of Corporate Directors)表示，“如果之后股市出现修正，而我又有投票权，只要实体经济仍在成长、周期性失业人口下滑、且需求造成通缩的风险仍然偏低时，我将不会毫不迟疑地支持继续缩减购买资产计画。”

“我将投票支持继续缩减购买资产，并争取在最早的可行时间内完全结束资产购买计划。”

尽管他说他希望美联储能够加大削减购债力度，每月缩减购债200亿美元而非12月时决定的100亿美元，但目前尚不清楚关于缩减购债步调的意见不一情形是否足以促使他坚持不同意见。