《综述》美联储两位鹰派决策者将利用手中投票权来敦促加快结束购债

普洛瑟预测年底时失业率可从去年12月的6.7%降至6.2%。

他重申年内通胀率料从目前的1%升向2%的联储目标水准，今年经济成长率料达到3%。

决策者当中，波士顿联储总裁罗森格伦这样的鸽派曾警告不要过于仓促地撤除政策刺激，因担心可能对就业市场造成永久性损害。

为减轻购债刺激举措撤出对市场的影响，美联储在12月表示会在失业率降至6.5%之后很长时间内继续维持利率在近零水准。

普洛瑟周二表示，调整政策门槛的做法是“不明智的”。包括罗森格伦在内的鸽派决策者希望降低失业率门槛，以便投资者相信美联储将认真履行维持低利率的承诺。

费希尔表示，美联储的低利率指引需要进一步商榷，但暗示他也同意以低利率承诺来缓和削减购债规模的冲击。

“我并不认为，对削减100亿美元购债规模来说，6.5%甚至远远低于6.5%的失业率门槛是过高的代价。”他对记者表示。(完)