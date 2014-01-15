《综述》美联储两位鹰派决策者将利用手中投票权来敦促加快结束购债

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
普洛瑟预测年底时失业率可从去年12月的6.7%降至6.2%。
他重申年内通胀率料从目前的1%升向2%的联储目标水准，今年经济成长率料达到3%。
决策者当中，波士顿联储总裁罗森格伦这样的鸽派曾警告不要过于仓促地撤除政策刺激，因担心可能对就业市场造成永久性损害。
为减轻购债刺激举措撤出对市场的影响，美联储在12月表示会在失业率降至6.5%之后很长时间内继续维持利率在近零水准。
普洛瑟周二表示，调整政策门槛的做法是“不明智的”。包括罗森格伦在内的鸽派决策者希望降低失业率门槛，以便投资者相信美联储将认真履行维持低利率的承诺。
费希尔表示，美联储的低利率指引需要进一步商榷，但暗示他也同意以低利率承诺来缓和削减购债规模的冲击。
“我并不认为，对削减100亿美元购债规模来说，6.5%甚至远远低于6.5%的失业率门槛是过高的代价。”他对记者表示。(完)
(编译 侯向明/张明钧/许娜/郑茵 审校 孙茉莉/张涛)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。