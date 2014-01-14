全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌势不改，因大型船舶运价续降

路透1月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因海岬型船和巴拿马型船舶运价继续下降。

乾散货运价指数下跌25点，或1.79%，至1,370点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫1.35%，或25点至1,832点。日均获利下降723美元，至12,888美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

铁矿石现货价格维持在逾五个月低点，反应主要进口国中国需求放缓，因为中国的钢铁厂不急于在市况疲软之际买入船货。