全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌势不改，因大型船舶运价续降

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因海岬型船和巴拿马型船舶运价继续下降。
乾散货运价指数下跌25点，或1.79%，至1,370点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫1.35%，或25点至1,832点。日均获利下降723美元，至12,888美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
铁矿石现货价格维持在逾五个月低点，反应主要进口国中国需求放缓，因为中国的钢铁厂不急于在市况疲软之际买入船货。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌18点，或1.13%，至1,580点。日均获利降146美元，至12,588美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。