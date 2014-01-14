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市场报道 | 2014年 1月 15日 星期三 07:22 BJT

纽约期市：期棉续涨，市场重新评估美国农业部的供应预估

路透纽约1月14日 - 纽约期棉周二小幅上涨，延续上日升势，交易商称，受到关于全球供应不如近期美国政府估计那么高的臆测影响。

美国农业部上周表示，全球棉花库存在7月底前将达到纪录高位9,760万包(每包480磅)。洲际交易所(ICE)棉花期货在上述估计公布后下滑，周五小幅收低，但触及两周低点，且回吐盘初涨幅。

期棉周一反弹1.3%，因部分交易商重新评估美国农业部的报告。农业部在5月公布2013/14年度作物展望后，已五度上调棉花产量预估。

ICE指标3月棉花合约 上涨0.5美分，结算价报每磅83.73美分。

“市场呈现拉锯，想知道周五卖压或昨日涨势才是真的，”KCG Futures资深棉花分析师Sharon Johnson称。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张荻)
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