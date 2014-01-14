纽约期市：期棉续涨，市场重新评估美国农业部的供应预估

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月14日 - 纽约期棉周二小幅上涨，延续上日升势，交易商称，受到关于全球供应不如近期美国政府估计那么高的臆测影响。
美国农业部上周表示，全球棉花库存在7月底前将达到纪录高位9,760万包(每包480磅)。洲际交易所(ICE)棉花期货在上述估计公布后下滑，周五小幅收低，但触及两周低点，且回吐盘初涨幅。
期棉周一反弹1.3%，因部分交易商重新评估美国农业部的报告。农业部在5月公布2013/14年度作物展望后，已五度上调棉花产量预估。
ICE指标3月棉花合约 上涨0.5美分，结算价报每磅83.73美分。
“市场呈现拉锯，想知道周五卖压或昨日涨势才是真的，”KCG Futures资深棉花分析师Sharon Johnson称。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张荻)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM