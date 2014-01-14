《全球汇市》美元受零售销售数据带动上涨，日圆和澳元重创

然美元兑欧元 走势挣扎，欧元一度小升至两周高位逼近1.3700美元，之后持稳在1.3671。欧元兑日圆亦上涨逾1%至142.57日圆。

另一个走势突出的货币是澳元，其兑美元 下跌近1%至0.8965，逆转了本周稍早升向0.91美元的涨势。

尽管澳元在2013年下跌了逾14%，但市场上几无想要推高澳元的念头，因澳洲央行维持宽松立场，并鼓励低汇价来刺激经济。

交易员表示，澳元若有走升，更多是因为投资者回补空仓，而非转为作多。

亚洲市场周三的焦点可能是股市，因欠缺牵动市场的重大数据。在新兴市场货币中，印度通胀数据将是关注焦点。

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