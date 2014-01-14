《全球汇市》美元受零售销售数据带动上涨，日圆和澳元重创

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
然美元兑欧元 走势挣扎，欧元一度小升至两周高位逼近1.3700美元，之后持稳在1.3671。欧元兑日圆亦上涨逾1%至142.57日圆。
另一个走势突出的货币是澳元，其兑美元 下跌近1%至0.8965，逆转了本周稍早升向0.91美元的涨势。
尽管澳元在2013年下跌了逾14%，但市场上几无想要推高澳元的念头，因澳洲央行维持宽松立场，并鼓励低汇价来刺激经济。
交易员表示，澳元若有走升，更多是因为投资者回补空仓，而非转为作多。
亚洲市场周三的焦点可能是股市，因欠缺牵动市场的重大数据。在新兴市场货币中，印度通胀数据将是关注焦点。
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。