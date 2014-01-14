南非汇市：兰特兑美元触及五年新低后回弹，但短线恐跌穿11兰特水准

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透约翰内斯堡1月14日 - 南非兰特兑美元周二触及五年新低后回弹，但短线恐将跌穿11兰特水准，因经济基本面疲软，且铂金产业面临罢工威胁。
1433GMT，兰特兑美元 报在10.8225，持平周一纽约收盘价。此前一度触及2008年10月底以来低点10.8950。
南非矿工暨建筑工会(AMCU)周三将在约翰内斯堡召开记者会，说明当前这一轮的薪资协商。
AMCU周一表示，旗下劳工表决同意为了Impala Platinum (Implats) 的薪资水准展开罢工；该公司为全球第二大铂金生产商。
劳工进一步骚动的的威胁，加上南非基本面欠佳，包括经常帐及预算赤字，可能会让兰特持续承压。
一名交易员表示，“如果兰特很快跌穿11水准，我也不会感到太意外。从当前的状况来看，这可能很快实现。”
2026年到期的南非公债收益率(殖利率) 上升7个基点至8.245%，2015年到期的公债收益率 升1.5个基点至6.175%。(完)(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 侯向明)
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