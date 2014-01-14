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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 07:28 BJT

全球外汇市场1月15日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0800 - 德国2013年年度国内生产总值(GDP)

0815 - 瑞士11月零售销售

1000 - 欧元区11月贸易收支

1200 - 美国抵押贷款市场指数

1330 - 美国纽约联储1月制造业指数

1330 - 美国12月生产者物价指数(PPI)和核心PPI

2350 - 日本12月企业物价指数

2350 - 日本11月机械订单

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽 审校 张涛)
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