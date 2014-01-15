金砖国家：1月14日股汇市收盘纵览

路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月14日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.22%，报975.28点。
中国股市：沪综指收升终止四连跌，政策利好助力技术性反弹
香港股市：恒指小幅收低，长城汽车大跌12%拖累国企指数收跌
中国汇市：人民币即期续收创新高，中间价连涨且CNH走高刺激做多情绪
============================================================================
拉美股市：巴西股市在电信股带动下小涨，此前巴西竞争监管部门批准Grupo Oi SA 和葡萄牙电信 合并。Bovespa指标股指 涨0.56%，报49,703.1点，该股指最近三个交易日中有两个交易日走低。
拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，受乐观的美国零售销售数据影响
============================================================================
南非股市：几近持平，AngloGold Ashanti 等矿产股受到本币支撑，抵消非洲电信巨擘MTN Group 股价下跌的影响。Top-40绩优股指数 小跌0.16%，至41,203.32点。综合指数 跌0.1%，至45,982.07点。
南非汇市：兰特兑美元触及五年新低后回弹，但短线恐跌穿11兰特水准
============================================================================
印度股市：收低，塔塔咨询服务公司 等软件出口股领跌。Infosys 季度财报好于预期，推动软件出口股近期强劲上扬，此后投资者即获利了结。指标BSE指数 收跌0.48%或101.33点，报21,032.88点，此前两个交易日累计上涨逾2%。NSE指数 收低0.49%或30.90点，报6,241.85点。
印度汇市：逢公共假期休市。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,388.690点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.6%至755.83点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.06%，报33.3020卢比；卢布兑欧元 跌0.1%，报45.5540卢布。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)