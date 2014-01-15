欧洲经济指标预测--1月15日-1月22日****

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月13日当周 1月15日(三) 0800 德国2013年GDP 全年 +0.5% +0.7% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 +1.6% +1.2% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 顺差170 顺差172 1月16日(四) 0001 英国RICS房价指数 12月 60 58 0700 德国CPI(较上月) 12月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.4% 0700 德国HICP(较上月) 12月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差11.69 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差40.70 1000 欧元区HICP(较上月) 12月终值 +0.3% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1月17日(五) 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字860.5 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.5% -0.4% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.6% +2.0% 1月20日当周 1月20日(一) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.8% 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 -- -2.5% 未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 11月 -- -0.7% 未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -1.3% 1月21日(二) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 64.5 62.0 现况指数 35.0 32.4 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 39.4 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -- 12 1月22日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 -- 减少3.67 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 -- 148 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 4.2 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 11月 -- 7.4% 0930 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) 截至11月三个月 -- +0.9% (不包括奖金)(较上年) -- +0.8% (完)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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