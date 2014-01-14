《中国报摘》--中国证券报1月15日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国IPO重启适逢春节前夕，资金面再次引发市场关注。业内人士预计，春节前资金面可能仍然偏紧，全年流动性状况不容乐观导致投资难度增大。
* 其他:
--本轮IPO重启以来，市场对新股发行中的虚假披露、人情报价利益输送等“黑幕”的质疑声不断。中国证券报社评认为，发行“黑幕”违背“三公”原则，打击市场信心，监管部门应重拳出击，决不手软。
--中国证券登记结算有限公司最新数据显示，作为今年第一个完整的交易周，上周沪深两市新开A股账户数72,959个，上周末持仓A股账户数下降至5,369.51万个。
--工信部14日发布通知，调整公用电信网网间结算标准，降低中国电信和中国联通联通用户呼叫移动用户的网间结算费用。这次网间结算费用的调整范围并未包含3G和4G业务。
--三元股份 公告，预计公司2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元至-2.15亿元。2012年公司实现净利润3,280.18万元。 （完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。