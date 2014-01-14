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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月15日

* 头版头条:

--中国IPO重启适逢春节前夕，资金面再次引发市场关注。业内人士预计，春节前资金面可能仍然偏紧，全年流动性状况不容乐观导致投资难度增大。

* 其他:

--本轮IPO重启以来，市场对新股发行中的虚假披露、人情报价利益输送等“黑幕”的质疑声不断。中国证券报社评认为，发行“黑幕”违背“三公”原则，打击市场信心，监管部门应重拳出击，决不手软。

--中国证券登记结算有限公司最新数据显示，作为今年第一个完整的交易周，上周沪深两市新开A股账户数72,959个，上周末持仓A股账户数下降至5,369.51万个。

--工信部14日发布通知，调整公用电信网网间结算标准，降低中国电信和中国联通联通用户呼叫移动用户的网间结算费用。这次网间结算费用的调整范围并未包含3G和4G业务。

--三元股份 公告，预计公司2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元至-2.15亿元。2012年公司实现净利润3,280.18万元。 （完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
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