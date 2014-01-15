美国个股：通用汽车将发放季度派息，为近六年来首次

路透底特律1月14日 - 通用汽车 将向普通股股东发放季度派息，这是近六年来首次，表明该公司从2009年的破产中进一步复苏，并推动其股价在盘后交易中涨3.2%。

通用汽车称，将向3月18日记录在案的股东发放每股0.3美元的派息，3月28日发放。通用汽车上次派息是在2008年6月，当年其季度派息为每股0.25美元。

“向股东派息符合我们的资本优先计划，也是对我们的计划将带来持续获利充满信心的重要标志，”首席财务官Dan Ammann在一份声明中表示。

Ammann周三将晋升为通用汽车总裁。

通用汽车还任命Chuck Stevens接任公司首席财务官，并于周三生效。他之前是通用汽车北美部门的首席财务官。

通用汽车已对优先股东派息。其美国同业福特汽车 在2012年3月恢复普通股派息，结束逾五年半的不派息局面。上周，福特将季度派息提高25%至每股0.125美元。