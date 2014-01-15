美国个股：通用汽车将发放季度派息，为近六年来首次

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透底特律1月14日 - 通用汽车 将向普通股股东发放季度派息，这是近六年来首次，表明该公司从2009年的破产中进一步复苏，并推动其股价在盘后交易中涨3.2%。
通用汽车称，将向3月18日记录在案的股东发放每股0.3美元的派息，3月28日发放。通用汽车上次派息是在2008年6月，当年其季度派息为每股0.25美元。
“向股东派息符合我们的资本优先计划，也是对我们的计划将带来持续获利充满信心的重要标志，”首席财务官Dan Ammann在一份声明中表示。
Ammann周三将晋升为通用汽车总裁。
通用汽车还任命Chuck Stevens接任公司首席财务官，并于周三生效。他之前是通用汽车北美部门的首席财务官。
通用汽车已对优先股东派息。其美国同业福特汽车 在2012年3月恢复普通股派息，结束逾五年半的不派息局面。上周，福特将季度派息提高25%至每股0.125美元。
通用汽车股价周二在盘后交易中涨至41.29，纽约证交所常规交易时段收报40.02美元。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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