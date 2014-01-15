《独家新闻》西班牙考虑出售受援助的Bankia银行部分股权

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透马德里1月14日 - 官员和银行业消息人士称，西班牙政府正考虑最早今年第一季出售受援助的Bankia银行 部分股权，希望趁着市况良好的机会部分收回之前投入的数以十亿欧元计的纾困资金。
消息人士称，决定虽然尚未作出，但西班牙经济部近期就股权出售问题与银行家加强联系。他们补充说，政府可能最多出售18.4%的股权，继续保留多数股权，以便使该银行能够按照与欧盟的约定在2017年之前完成重组。
Bankia已成为西班牙金融危机的一个象征，包括其在内的多家银行因地产市场崩盘而蒙受巨亏，迫使政府投入413亿欧元(560亿美元)的援助资金，以挽救那些实力最弱的银行。
Bankia拒绝置评，经济部也否认就Bankia股权出售进行了任何谈判。
政府通过其银行业重组基金持有Bankia的68.4%股权。按照目前市场价格，出售18.4%股权可筹得约28亿欧元，在政府2012-2013年期间投入的225亿欧元纾困资金中只占很小比例。
但这可以发出一个强烈信号，表明政府对银行业危机的援救到此为止了。这场银行业危机让西班牙差一点请求全面援助。
Bankia股价周三收高0.23%报1.335欧元。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。