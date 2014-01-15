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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 08:52 BJT

投行观点：UBS上调2014年布兰特油价预估至每桶105美元，因需求回升

路透1月14日 - 瑞银集团(UBS)周二上调其对布兰特原油价格预估，因美国石油需求回升，且北美之外的供给增长令人失望。

UBS将2014年布兰特原油价格预估上修5美元至每桶105。

UBS预期布兰特原油同美国西德克萨斯中质油(WTI)间的价差将缩窄至每桶6.50美元，因新的管线运输能力投入使用。

UBS对价差的预估意味着其预估WTI今年的平均价格将在每桶98.50美元，高于之前预期的93.50。

UBS维持对布兰特原油的长期价格预估，即2016年价格将在每桶92美元。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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