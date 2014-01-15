港报社评：含毒童装童鞋监管乏力--星岛日报1月15日

两个组织分别从在香港购得的童装童鞋中，验出可能损害儿童健康和发育的化学物质。虽然海关正跟进部分个案，但是香港的《玩具及儿童产品安全条例》，并没有列明婴幼儿服装鞋袜的安全标准，这方面的监管处于灰色地带。

消费者委员会抽验香港出售的其中28款童鞋，超过一半的塑化剂含量令人关注，或会影响肝肾，有4款更含有可能引致皮肤癌的物质。

现时香港监管玩具和儿童产品的条例，表列的十多种儿童产品，包括奶嘴、学行车、婴儿牀和双格牀、儿童安全带和手推车等。至于甚为贴身的衣履，偏偏没有列明监管标准。

消委会指部分童鞋有毒化学物质含量超标，要用到土耳其和美国加州的法例，以及德国的自愿性安全标签计画为标准。至于地球之友，更直言国际上缺乏这方面的监管标准，主要透过暴露品牌产品的有毒化学品含量，透过市场和商誉压力，推动品牌商要生产商改变工序和用料。

欧盟对玩具和婴幼儿护理用品含有毒化学物质的监管，并不包括纺织品。欧盟也有为保护水源而禁止使用某些化学物品为纺织品加工，却没有规定残留这些物品的纺织品进口销售。不少服装主要生产国，都没有立法禁止在生产过程中使用这些化学物品。

香港如何研究立法进行这方面的规管，受到缺乏国际例子参考的掣肘。消费者组织宜从国际层面合作，催逼国际组织和各地政府，订出儿童衣履的化学物含量限制，以保障下一代的健康。