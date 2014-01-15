港报社评：含毒童装童鞋监管乏力--星岛日报1月15日

国际油市：看到更多油市分析数据后才能决定是否延长减产-俄能源部长
路透多哈4月25日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Robert Novak)周二表示，俄罗斯需要看到对全球油市和库存水平的更多技术分析，然后才能决定是否延长减产协议。
两个组织分别从在香港购得的童装童鞋中，验出可能损害儿童健康和发育的化学物质。虽然海关正跟进部分个案，但是香港的《玩具及儿童产品安全条例》，并没有列明婴幼儿服装鞋袜的安全标准，这方面的监管处于灰色地带。
消费者委员会抽验香港出售的其中28款童鞋，超过一半的塑化剂含量令人关注，或会影响肝肾，有4款更含有可能引致皮肤癌的物质。
现时香港监管玩具和儿童产品的条例，表列的十多种儿童产品，包括奶嘴、学行车、婴儿牀和双格牀、儿童安全带和手推车等。至于甚为贴身的衣履，偏偏没有列明监管标准。
消委会指部分童鞋有毒化学物质含量超标，要用到土耳其和美国加州的法例，以及德国的自愿性安全标签计画为标准。至于地球之友，更直言国际上缺乏这方面的监管标准，主要透过暴露品牌产品的有毒化学品含量，透过市场和商誉压力，推动品牌商要生产商改变工序和用料。
欧盟对玩具和婴幼儿护理用品含有毒化学物质的监管，并不包括纺织品。欧盟也有为保护水源而禁止使用某些化学物品为纺织品加工，却没有规定残留这些物品的纺织品进口销售。不少服装主要生产国，都没有立法禁止在生产过程中使用这些化学物品。
香港如何研究立法进行这方面的规管，受到缺乏国际例子参考的掣肘。消费者组织宜从国际层面合作，催逼国际组织和各地政府，订出儿童衣履的化学物含量限制，以保障下一代的健康。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透多哈4月25日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Robert Novak)周二表示，俄罗斯需要看到对全球油市和库存水平的更多技术分析，然后才能决定是否延长减产协议。
* 人民币近收平，中间价创逾一个半月最大单日跌幅 * 市场缺乏波动，部分机构参与倒量 * 人民币贬值压力进一步缓解 * 若美指续偏弱，人民币指数有望继续下行 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中 间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数 因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续 下行。 他们并指出，因市场缺乏波动，部分机构参与倒量；而离岸和在岸各个期限平价期权隐 含波动率均纷纷创出新低，风险逆转指标也显示人民币贬值压力进一步缓解，至少目前没有 迹象显示汇价会走出类似去年5月或9月之后的下跌行情。 “动不起来，有点倒量的吧，估计央妈也是希望汇率继续平稳，短期应该还是这个样子 。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，近期人民币汇率和美元走势关联性下降，除非监管层放松对购 汇的种种审核，否则人民币很难脱离窄幅区间波动。 路透根据外汇交易中心(
路透上海4月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% 上限6.20% AA- 2.16 第3-7年偿还20%本金 安徽省信用担保集团担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 简阳