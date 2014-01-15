《香港报摘》--其他报纸重要消息1月15日

* 明报：
--复星集团副董事长兼首席执行官梁信军昨日提及，中国的城镇化趋势，在未来10年将创造70亿至100亿平方米的城市住宅需求，房地产商若想把握这个机遇，应改变传统的“买地-卖楼”模式，要与政府合作建设功能型社区，提供就业、医疗等全面功能，减少对单一特大城市的依赖。
* 星岛日报：
--营养素补充剂零售商南京中生 明日挂牌，据辉立资料显示，南京中生在暗盘市场收报2.65港元，较招股价2港元，高0.65元或32.5%。
--中海油 宣布，旗下全资流花19-5气田（位于南海珠江口盆地）已于近期成功投产。该气田预计将于2014年实现29百万立方英尺的高峰日产量。
* 苹果日报：
--新股大旺，罕有地在农历新年前出现新股上市热，今年「重磅新股」之一的港灯投资（新股代码： ）将于明日（16日）开始招股，加上老字号调味料生产商老恒和（新股代码： ），以及市传拟赶于3月底前挂牌的哈尔滨银行等，首季新股集资额超过370亿港元，有望成历年新股集资最多的第一季。
--施政报告今日公布前夕，二手楼市陷死寂，豪宅却连番爆出天价。尖沙嘴九龙站凯旋门朝日阁一个罕有四房户，有传逆市透过「卖壳」以高达1.38亿港元易手，建筑和实用尺价高达63,071港元及79,402港元，登上九龙区最贵楼王宝座。
* 东方日报：
--证监会副行政总裁张灼华指，去年香港发出的资产管理牌照，按年增62%，当中13%拥有中资背景。她预期，未来基金产品会以人民币产品为主。
--绿地集团昨公布去年业绩，实现业务经营收入逾3,300亿元人民币，按年增33%，目标今年经营收入较去年增两成，达4,000亿元。绿地董事长张玉良称，绿地借壳金丰投资A股上市计划，有望今年上半年完成，争取将大部分资产注入，目标是整体上市。
--春节前香港发展商罕有群起推盘，综合一手资讯网及发展商公布资料，今年首两星期已速录约900宗一手成交，涉额逾63亿港元。
* 文汇报：
--港交所 行政总裁李小加出席「亚洲金融论坛」时表示，预计内地在2020年完全开放市场，经济及金融领域上与本港基本上「一国一制」，香港及内地两大市场将互联互通。香港要避免被边缘化，现在应力发展独特业务，提升科技系统，开发更多产品等，以助内地解决相关风险之余，亦吸引其他合作伙伴与香港合作。
* 大公报：
--中原地产将军澳高级营业董事谭桂贞表示，将军澳私人住宅2013年全年共录约1618宗二手买卖交投，与2012年3371宗相比，交投量按年急跌52%，更创下区内近10年新低。（完）
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