港报财经评论：网络大战改变金融生态--信报1月15日

网络大战改变金融生态 /习广思

港股继续上落拉锯，指数有指数行，板块各自各精采。承接昨晚美股回吐，恒指昨天低开，再试250天线水准，及后中国内地A股上升，带动金融股止跌回稳，跌幅收窄，收报22,791点。大市成交额597亿港元，沽空比率9%。港股成交续弱，大市欠缺新资金，个股及板块轮动仍然是主旋律。蓝筹股轮流支撑恒指，强势腾讯 、和黄 及汇控 回软，内银及内险止跌回升，国寿 升1.8%。至于沉静一时的建材及内房股有表现，上周炒到手游股、网络支付概念股均在尾市急回吐，一再反映资金轮流转的格局。

博雅 、IGG 、神州数字 股价昨天急挫，尤其是在尾段30分钟急泻，资金颇有炒完散的况味。侧闻昨日有分析员会议，这批热炒股被嫌贵。贵肯定是贵，许多股票反映的不过是一个概念或憧憬。然而，估值贵往往是调整原因，却不是阻止大家发梦的理由。大行对贵或便宜的看法，从来都没有划一标准，要沽的时候是贵，要买的时候是贵得有道理。这批热炒股在回吐、整固后，仍然是市场寻宝的对象。继续昨日的话题，中国网络金融极速崛起，背景既与理财产品有关，亦与传统银行不足有关，亦与中国内地网络巨企壮大有关，而这种网络加金融的发展，非但有机会改变金融局面，更加是中国内地互联网下一场大战的主场。

所谓互联网金融，其实是由美国首先制造，例如Paypal率先于1999年把客户存在户口的钱投资于货币基金，原先Paypal并没打算用这个服务赚钱，只是为客户提供额外回报，但最终由于亏损太多，于2011年中关闭了该项服务。后来阿里巴巴复制了这个服务，成立了“余额宝”，在中国竟异常地成功，多得金融制度长年扭曲，存户利息被人为大幅压低，资金为追求高息而大量流入“余额宝”。另外，还有2006年美国一家小公司LendingClub，以互联网为平台，让有多余资金的人，向需要资金的人直接放贷，即所谓P2P。中国创业者在这个领域上快速跟进，自从2006年第一家P2P公司宜信成立后，到目前为止，已经有几千家提供P2P服务的公司。

小心美元再展升浪 /苏子

昨天美元兑日圆的10天SMA（104.38）已下破20天SMA（104.47），为去年11月7日以来首次出现的重要短线技术转向讯号，反映美元兑日圆过去两个多月来的单边升市已告一段落了。不过，昨天美元兑日圆在短线技术明显转劣下，却未有进一步下破前天的102.82日圆低位及考验50天SMA支持（102.58），而且亚洲市的103日圆低位更是开市价所在，到欧洲入市后更加上升至103.73日圆关键阻力位附近，使不少不看好的投资者大感意外。

因此，如昨晚美元兑日圆可以保持此上升势头，并且成功在103.73日圆关键阻力以上收市，则日线图上便会呈现大阳烛及双日转向的利好讯号，而此利好讯号料可冲淡上述10天SMA跌破20天SMA的负面作用；同时，亦令此平均线的突破或形成假突破的走势陷阱。由于美元兑日圆的大方向仍以看好为主，故不少看好者未待汇价下试至50天SMA支持已急不及待采取趁低吸纳的策略。目前美元兑日圆的9天RSI处于约40水准，反映早前的超买及背驰不利讯号在汇价经过近日的明显调整后已成功纠正过来；因此，若稍后美元兑日圆一直未见进一步下试50天SMA支持，料调整可望提早结束，故看好的投资者所采取的策略将会取得成功。

稍后美元兑日圆有甚高机会在升回20天SMA阻力以上收市后，将会再度挑战今年的105.44日圆高位；估计届时顺利突破并再创今年新高的机会甚大。本周联储局多位官员将会发表讲话，加上美国亦会公布通胀数据，若言论及数据结果均显示，联储局不用放慢收水步伐的话，料上周五美元因美国公布的差劲新增职位数据所触发的大跌市有望结束并再回复上升的动力。留意目前美汇指数的20天、50天、100天甚至200天SMA等短至中长期平均线介乎在81.5至80.6，差距只有10点，反映正处暴风雨前夕并随时往某方向作出爆破。至于更短期的10天SMA已上升至80.68水准，已经企稳在100天及200天SMA以上，反映美元稍后向上爆破的可能性较高，故小心美元会再展升浪。