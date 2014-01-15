重发-全球经济：世行三年来首次上调全球增长预估，发达经济体加快成长

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
世界银行表示，其预期全球利率将逐步小幅上升，在资金流入放缓之际，对发展中国家的干扰将会很小。
报告表示，“不管这对于发展中国家而言会造成多大拖累，拜高收入国家经济成长走强所赐，额外的出口需求将足以抵销这类拖累。”
然如果利率突然跳升，那些高负债或经常帐赤字庞大的国家，像是泰国和马来西亚等，将是最为脆弱的国家。
该行表示，尽管其全球展望面临一些风险尚未消除，像是中国急剧再平衡、欧元区复苏缓慢，以及美国的财政政策不确定性等，但这些风险已减弱。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。