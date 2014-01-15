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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 09:19 BJT

重发-全球经济：世行三年来首次上调全球增长预估，发达经济体加快成长

世界银行表示，其预期全球利率将逐步小幅上升，在资金流入放缓之际，对发展中国家的干扰将会很小。

报告表示，“不管这对于发展中国家而言会造成多大拖累，拜高收入国家经济成长走强所赐，额外的出口需求将足以抵销这类拖累。”

然如果利率突然跳升，那些高负债或经常帐赤字庞大的国家，像是泰国和马来西亚等，将是最为脆弱的国家。

该行表示，尽管其全球展望面临一些风险尚未消除，像是中国急剧再平衡、欧元区复苏缓慢，以及美国的财政政策不确定性等，但这些风险已减弱。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)
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