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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 09:24 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连降第七周，馏分油和汽油库存料增加

路透1月14日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料连续第七周下降，延续接近创纪录的库存下滑走势。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位受访分析师平均预估，1月10日止当周美国原油库存料减少60万桶。

最初进行的调查原本预计库存会增加。

过去六周美国原油库存累计已减少3,350万桶，为1990年10月以来最大的六周降幅。

在油品方面，上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存预估平均增加150万桶，汽油库存则料增加250万桶。

调查显示，炼厂产能利用率料较之前一周的92.3%下降0.3个百分点。

稍早API公布数据显示，最近一周原油库存减少410万桶，汽油库存增加540万桶，馏分油库存减少170万桶。(完) (编译 李爽 审校 侯向明)
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