中国债市：长信中短债拟转型普通纯债品种，为首只主动转型迷你债基

路透上海1月15日 - 遭遇赎回压力的债券型基金，正在谋求转型之道。中国长信基金管理公司今日公告，拟召开持有人大会，审议将长信中短债基金变更为普通纯债型基金，将投资组合久期控制在三年以内的条款剔除，同时增加国债期货等投资范围。
由于资产净值低于行业警戒线的5,000万标准，长信中短债基金将是公募基金行业首只拟主动转型的债券型基金。分析人士认为，调整投资范围等方式有望增加债基的吸引力，但若债券市场整体低迷，能否挽回债基颓势尚待观察。
“感觉很难啊，现在市场不好。”上海一家基金公司人士认为。
中国基金行业协会数据显示，截至11月末，中国债券型基金的份额为2,865.20亿份，而10月末是2,908.31亿份。
长信中短债债基去年末的资产净值则为4,195万元。5,000万元是业界公认的基金资产净值警戒线，根据相关政策规定，资产净值不到5,000万元的公募基金应及时报告证监会。
值得注意的是，债基的赎回压力近期还直接影响了信用债市场，交易所部分中低等级个券，在没有业绩利空或事件性冲击的情况下，出现了暴跌。交易员介绍，这多由于部分债基因为赎回压力被迫砸盘所致，信用债市场也面临较大的调整压力。
前述基金公司人士认为，债基调整是顺势而为，但能否改变目前信用债市场的调整趋势尚待观察。
事实上，除了债基赎回外，信用债市场今年还面临兑付压力和违约风险等其他调整因素。
另外，近期迷你型基金的调整，除了债基外，还涉及类型公募基金，如近期成交量明显下降的ETF基金。
大成基金周三公告称，旗下中证500ETF联接基金的转型议案获持有人大会通过，大成中证500联接基金拟转为大成健康产业股票型证券投资基金。截止去年末大成中证500ETF联接基金资产净值仅5,435万元人民币。
中国基金业去年公募基金份额严重缩水，基金业协会统计显示，2013年前11月公募基金总份额减少逾1,660亿份，货币基金为唯一净申购品种。
本地媒体并援引相关统计数据称，截至去年底，共有超过四分之一的基金规模低于2亿元，低于5,000万元的基金达64只。（完）
(发稿 丁淑琴/徐永； 审校 曾祥进)