全球商品：德意志银行下修今明两年原油、黄金及镍金属价格预估

路透1月14日 - 德意志银行下修对2014年和2015年原油价格的预估，称原油是目前全球定价最高昂的大宗商品，且面临数个下档风险，包括非石油输出国组织产能增加，以及石油输出国组织(OPEC)闲置产能升高等。

德意志银行将西德克萨斯中质油 的2014年价格预估下调10.1%，至每桶88.75美元，2015年价格预估则下调10.5%，至每桶85.00美元。

该行将2014年布兰特原油 平均价格预估下调8.2%，至每桶97.50美元，2015年价格预估下调4.5%，至每桶100.00美元。

德意志银行指出，利比亚供应中断情况缓解，伊朗供应也可能趋于正常，这些因素都对油价不利。

德意志银行亦下修2014年金价预估，下调14.7%至每盎司1,141.0美元，2015年预估下调17.0%，至每盎司1,100美元。

“我们预期金价将会持续向下修正，反映美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激措施、美元升值、美国实质利率上扬以及美国股市风险溢价进一步下滑，”该行称。

“然而，全球汽车销售改善，应可支撑铂族金属的工业需求。”

在工业金属方面，德意志银行称，尽管新的供应会抑制价格，但中国国内生产总值(GDP)增长预估乐观、欧洲经济复苏及供应中断风险偏高将提供支撑。