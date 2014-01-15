全球商品：德意志银行下修今明两年原油、黄金及镍金属价格预估

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透1月14日 - 德意志银行下修对2014年和2015年原油价格的预估，称原油是目前全球定价最高昂的大宗商品，且面临数个下档风险，包括非石油输出国组织产能增加，以及石油输出国组织(OPEC)闲置产能升高等。
德意志银行将西德克萨斯中质油 的2014年价格预估下调10.1%，至每桶88.75美元，2015年价格预估则下调10.5%，至每桶85.00美元。
该行将2014年布兰特原油 平均价格预估下调8.2%，至每桶97.50美元，2015年价格预估下调4.5%，至每桶100.00美元。
德意志银行指出，利比亚供应中断情况缓解，伊朗供应也可能趋于正常，这些因素都对油价不利。
德意志银行亦下修2014年金价预估，下调14.7%至每盎司1,141.0美元，2015年预估下调17.0%，至每盎司1,100美元。
“我们预期金价将会持续向下修正，反映美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激措施、美元升值、美国实质利率上扬以及美国股市风险溢价进一步下滑，”该行称。
“然而，全球汽车销售改善，应可支撑铂族金属的工业需求。”
在工业金属方面，德意志银行称，尽管新的供应会抑制价格，但中国国内生产总值(GDP)增长预估乐观、欧洲经济复苏及供应中断风险偏高将提供支撑。
该行将2014年镍价预估下调11.1%至每吨15,000美元，2015年预估下调3.5%至每吨15,250美元。(完) (编译 王冠中; 审校 许娜)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。