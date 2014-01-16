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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 09:55 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国华电集团65亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承
  冀中能源峰峰集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国开行和兴业银行主承  
  宁波经济技术开发区控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承        
  第一创业证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，一创摩根证券主承
  华安证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承 
  山东世纪阳光纸业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承
  石家庄国控投资集团40亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承                        
             
  宁波经济技术开发区控股公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承                      
               
  贵州旅游投资控股集团公司8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承
  华天酒店 3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，广发银行和光大银行主承                  
                                                                                 
  邵阳城投集团18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券主承
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  二、新债上市：   
   
  海西州发展投资10亿元七年期固息债1380400，票面利率8.60%
  中国铁物25亿元九个月期超短融011418001，票面利率6.15%
  中金公司10亿元三个月期短期融资券071409001，票面利率6.00%
  方正证券 15亿元三个月期短融071428001，票面利率6.21%
  太钢不锈 25亿元九个月期短融041451001，票面利率6.30%
  甘肃公路航空旅游投资集团20亿元三年期中票101456001，票面利率7.30%
  天津水务投资集团4亿元七年期中票101464001，票面利率8.40%
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  三、缴款：
     
  丰城城投8亿元七年期固息债1480004，票面利率8.65%
  东台城投6亿元七年期固息债1480009，票面利率8.65%
  山东高速集团20亿元九个月超短融
  中国核工业建设集团15亿元九个月超短融
  中国铝业公司50亿元一年期短融
  华西证券10亿元三个月期短融
  重庆市江北嘴中央商务区投资20亿元一年期短融
  重庆化医控股(集团)10亿元一年期短融
  长沙经济技术开发集团3亿元五年期中票
  北京国资经营管理中心35亿元五年期中票
  江苏新海连发展集团4.5亿元五年期中期票据    
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  四、还本付息：
    
  兴业银行 30亿元一个月期同业存单111310001到期兑付，发行价99.56元    
  中材集团4亿元三个月期超短融011368001到期兑付，票面利率5.30%
  上海南汇发展集团8亿元一年期短融041354001到期兑付，票面利率4.66%
  扬州自来水有限责任公司3亿元一年期短融041355002到期兑付，票面利率5.07%
  江苏康缘集团5亿元一年期短融041358005到期兑付，票面利率5.50%
  鄂武商 3亿元一年期短融041358007到期兑付，票面利率5.01%
  珠海九洲控股集团3亿元一年期短融041361002到期兑付，票面利率5.15%
  石药集团3亿元一年期短融041361003到期兑付，票面利率5.01%
  中国庆华能源集团3亿元一年期短融041369003到期兑付，票面利率5.40%
  贵州黔桂发电7亿元一年期短融041373001到期兑付，票面利率4.70%   
  农发行167.7亿元五年期固息债090401到期兑付，票面利率1.95%        
  中国铁路总公司150亿元五年期中票0982006到期兑付，票面利率2.58%
  中信证券  40亿元三个月期短融071303009到期兑付，票面利率5.19%
  齐鲁证券9.2亿元三个月期短融071322002到期兑付，票面利率5.30%
  09农发10  090410付息
  09铁道部MTN2 0982007付息
  12国开01 120201付息
  12国开33 120233付息
  12进出26 120326付息
  12常熟经营债 1280006付息
  12川铁投MTN1 1282016付息
  13抚州债 1380019付息
  13温现代MTN1 1382015付息
  13乌鲁木齐SMECNⅡ001 051302003付息      
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --根据之前发布的《关于加强新股发行监管的措施》，中国证监会已经开始对新股发行过程进行抽查。此次抽
查44家机构询价对象及13家主承销商。 
  --21世纪经济报导周四引述知情人士消息称，中国银监会近期已向商业银行传达，同业、投资等业务可实行专
营部门制，由法人总部建立专营部门单独经营，其他部门和分支机构不再经营。 
 
    
    1/18公布70个大中城市12月住宅销售价格月度报告
    1/20国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会   
        公布12月固定资产投资(不含农户)            (1-11月19.9%)
            12月社会消费品零售总额                (11月13.7%)
            12月工业增加值                        (11月10%)
            12月房地产投资和销售情况月度报告
    1/28公布1-12月规模以上工业企业利润            (1-11月13.2%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳；审校 李宏薇)
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