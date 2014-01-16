《中国债券市场每日交易备忘》--1月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国华电集团65亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承 冀中能源峰峰集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国开行和兴业银行主承 宁波经济技术开发区控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 第一创业证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，一创摩根证券主承 华安证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承 山东世纪阳光纸业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 石家庄国控投资集团40亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承 宁波经济技术开发区控股公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 贵州旅游投资控股集团公司8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 华天酒店 3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，广发银行和光大银行主承 邵阳城投集团18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 海西州发展投资10亿元七年期固息债1380400，票面利率8.60% 中国铁物25亿元九个月期超短融011418001，票面利率6.15% 中金公司10亿元三个月期短期融资券071409001，票面利率6.00% 方正证券 15亿元三个月期短融071428001，票面利率6.21% 太钢不锈 25亿元九个月期短融041451001，票面利率6.30% 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元三年期中票101456001，票面利率7.30% 天津水务投资集团4亿元七年期中票101464001，票面利率8.40% ============================================================================ 三、缴款： 丰城城投8亿元七年期固息债1480004，票面利率8.65% 东台城投6亿元七年期固息债1480009，票面利率8.65% 山东高速集团20亿元九个月超短融 中国核工业建设集团15亿元九个月超短融 中国铝业公司50亿元一年期短融 华西证券10亿元三个月期短融 重庆市江北嘴中央商务区投资20亿元一年期短融 重庆化医控股(集团)10亿元一年期短融 长沙经济技术开发集团3亿元五年期中票 北京国资经营管理中心35亿元五年期中票 江苏新海连发展集团4.5亿元五年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 兴业银行 30亿元一个月期同业存单111310001到期兑付，发行价99.56元 中材集团4亿元三个月期超短融011368001到期兑付，票面利率5.30% 上海南汇发展集团8亿元一年期短融041354001到期兑付，票面利率4.66% 扬州自来水有限责任公司3亿元一年期短融041355002到期兑付，票面利率5.07% 江苏康缘集团5亿元一年期短融041358005到期兑付，票面利率5.50% 鄂武商 3亿元一年期短融041358007到期兑付，票面利率5.01% 珠海九洲控股集团3亿元一年期短融041361002到期兑付，票面利率5.15% 石药集团3亿元一年期短融041361003到期兑付，票面利率5.01% 中国庆华能源集团3亿元一年期短融041369003到期兑付，票面利率5.40% 贵州黔桂发电7亿元一年期短融041373001到期兑付，票面利率4.70% 农发行167.7亿元五年期固息债090401到期兑付，票面利率1.95% 中国铁路总公司150亿元五年期中票0982006到期兑付，票面利率2.58% 中信证券 40亿元三个月期短融071303009到期兑付，票面利率5.19% 齐鲁证券9.2亿元三个月期短融071322002到期兑付，票面利率5.30% 09农发10 090410付息 09铁道部MTN2 0982007付息 12国开01 120201付息 12国开33 120233付息 12进出26 120326付息 12常熟经营债 1280006付息 12川铁投MTN1 1282016付息 13抚州债 1380019付息 13温现代MTN1 1382015付息 13乌鲁木齐SMECNⅡ001 051302003付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --根据之前发布的《关于加强新股发行监管的措施》，中国证监会已经开始对新股发行过程进行抽查。此次抽 查44家机构询价对象及13家主承销商。 --21世纪经济报导周四引述知情人士消息称，中国银监会近期已向商业银行传达，同业、投资等业务可实行专 营部门制，由法人总部建立专营部门单独经营，其他部门和分支机构不再经营。 1/18公布70个大中城市12月住宅销售价格月度报告 1/20国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布12月固定资产投资(不含农户) (1-11月19.9%) 12月社会消费品零售总额 (11月13.7%) 12月工业增加值 (11月10%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇)