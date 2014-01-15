《焦点》饿了三年，香港银行家要趁IPO荣景重现饱餐一顿

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
其他可能因IPO活动增加而受惠的银行包括摩根士丹利 ，该行和中信证券 及瑞银 正在联手处理双汇的交易。中信也可能因为身为中国大陆最大的IPO承销商而受益。
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潜在的IPO交易众多，但电能实业决定把筹资金额目标降低约三分之一，显示IPO仍需要有精准的定价。电能实业的行动反映出其所出售的资产估值较低，也反映出母公司决定保留这项业务的较大部分。
“这仍是买方的市场。投资人会继续挑三拣四，”前瑞银和野村股票资本市场专家Philippe Espinasse称。“发行者对于估值需要有务实的态度，更重要的是，需要有基石投资者的支持方能顺利完成交易。”
在香港，IPO承销银行通常会取得一群机构投资者的投资承诺，作为其基石投资者。
中国IPO在停摆一年多后，上海和深圳IPO活动缓步蹒跚地复苏，最终将提振亚太地区的交易数量。
根据PwC的预估，中国企业2014年可能通过新股上市在沪深筹资2,500亿元人民币(413亿美元)。这将是中国大陆年度IPO规模第二大，尽管IPO刚开始重启时并不顺利。
顾问公司EY上月估计，光是1月第一批大约50家企业在中国挂牌上市，筹资规模就可达到440亿元人民币。(完) (编译 郑茵/王翔琼/王冠中; 审校 张涛)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。