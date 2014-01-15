《焦点》饿了三年，香港银行家要趁IPO荣景重现饱餐一顿

其他可能因IPO活动增加而受惠的银行包括摩根士丹利 ，该行和中信证券 及瑞银 正在联手处理双汇的交易。中信也可能因为身为中国大陆最大的IPO承销商而受益。

参看各交易所IPO数量比较图表，请点选：link.reuters.com/nah95v

潜在的IPO交易众多，但电能实业决定把筹资金额目标降低约三分之一，显示IPO仍需要有精准的定价。电能实业的行动反映出其所出售的资产估值较低，也反映出母公司决定保留这项业务的较大部分。

“这仍是买方的市场。投资人会继续挑三拣四，”前瑞银和野村股票资本市场专家Philippe Espinasse称。“发行者对于估值需要有务实的态度，更重要的是，需要有基石投资者的支持方能顺利完成交易。”

在香港，IPO承销银行通常会取得一群机构投资者的投资承诺，作为其基石投资者。

中国IPO在停摆一年多后，上海和深圳IPO活动缓步蹒跚地复苏，最终将提振亚太地区的交易数量。

根据PwC的预估，中国企业2014年可能通过新股上市在沪深筹资2,500亿元人民币(413亿美元)。这将是中国大陆年度IPO规模第二大，尽管IPO刚开始重启时并不顺利。