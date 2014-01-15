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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 09:51 BJT

芝加哥期市：玉米期货续跌，因投资者了结近期获利

3月小麦期货 持稳于每蒲式耳5.79-1/4美元，周二收高1%。

市场传闻巴西买进硬红冬麦，提振小麦期货，不过该消息尚未得到证实。

中国需求强劲以及对阿根廷炎热干旱气候的担忧，支撑大豆期货。

一项路透调查显示，分析师预计，美国油籽加工商协会(NOPA)周三公布的报告将显示，12月美国压榨大豆1.639亿蒲式耳，较11月增加2.3%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 579.25 0.00 +0.00% +1.80% 616.93 32

CBOT玉米 430.50 -1.00 -0.23% -0.52% 428.81 55

CBOT大豆 1307.00 0.00 +0.00% +2.23% 1304.84 68

CBOT稻米 $15.46 -$0.02 -0.13% -1.18% $15.46 46

美国原油 $92.54 -$0.05 -0.05% +0.81% $96.40 34

汇率

欧元/美元 $1.367 $0.000 -0.01% +0.01%

美元/澳元 0.896 -0.010 -1.07% -0.42%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/王翔琼；审校 许娜/郑茵)
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