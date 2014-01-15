《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月15日

修正-企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 中国华电集团 300 65 6 1/15-1/16簿记 工商银行 AAA 1/17 1/20 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华泰证券 123 20 3 1/20招标 中国银行 AAA 1/21 1/22 （最高发行余额） 农业银行等 ======================================================================================= *山东焦化集团 18 6 12 1/22簿记建档 交通银行 AA- 1/23 1/24 ======================================================================================= *江苏中南建 8 4 12 1/22簿记建档 光大银行 AA- 1/24 1/26 筑产业集团 ======================================================================================= 冀中能源 30 10 12 1/16簿记建档 国开行 AA 1/17 1/20 峰峰集团 兴业银行 (冀中能源集团提供担保) ======================================================================================= 宁波经济技术 10 5 12 1/16簿记建档 浙商银行 AA 1/17 1/20 开发区控股 ======================================================================================= 第一创业证券 13 6 3 1/16招标 一创摩根证券 AA 1/17 1/20 （最高发行余额） ======================================================================================= 华安证券 16 8 3 1/16招标 浦发银行 AA 1/17 1/20 （最高发行余额） ======================================================================================= 山东世纪阳 6 3 12 1/16簿记建档 浦发银行 AA- 1/20 1/21 光纸业集团 ======================================================================================= 新疆生产建设 10 5 12 1/17簿记建档 浦发银行 AA+ 1/20 1/21 兵团国资经营公司 ======================================================================================= 东兴证券 24 6 3 1/17招标 光大银行 AA+ 1/20 1/21 （最高发行余额） 宏源证券等 ======================================================================================= 浙商证券 20 10 3 1/17招标 农业银行 AA 1/20 1/21 （最高发行余额） ======================================================================================= 山东科瑞钢板 7 4 12 1/20簿记建档 中国银行 AA- 1/22 1/23 ======================================================================================= 重庆市水务 40 10 9 1/21簿记建档 农业银行 AAA 1/22 1/23 资产经营公司 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *新希望集团 50 10 3 1/22簿记建档 农业银行 AA+ 1/24 1/26 ======================================================================================= 石家庄国控 40 40 7 1/16簿记建档 华夏银行 AA+ 1/20 1/21 投资集团 ======================================================================================= 宁波经济技术 10 5 5 1/16簿记建档 浙商银行 AA 1/17 1/20 开发区控股公司 ======================================================================================= 贵州旅游投资 13 8 3 1/16簿记建档 中信银行 AA- 1/20 1/21 控股集团公司 ======================================================================================= 华天酒店 6 3 3 1/16簿记建档 广发银行 AA- 1/17 1/20 光大银行 ======================================================================================= 兴发集团 8 3 5 1/17簿记建档 工商银行 AA 1/21 1/22 招商银行 ======================================================================================= 同洲电子 5 3 3 1/17簿记建档 工商银行 AA- 1/20 1/21 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 3 推迟发行 招商银行 AA+ -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。