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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 18:00 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月15日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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中国华电集团    300       65     6   1/15-1/16簿记 工商银行      AAA     1/17    1/20 
                                                   农业银行 
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*华泰证券      123       20      3     1/20招标     中国银行    AAA      1/21    1/22
           （最高发行余额）                         农业银行等
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*山东焦化集团   18        6     12     1/22簿记建档 交通银行     AA-     1/23    1/24
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*江苏中南建      8        4     12     1/22簿记建档 光大银行     AA-     1/24    1/26  
筑产业集团                                          
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冀中能源        30       10     12     1/16簿记建档 国开行       AA      1/17    1/20
峰峰集团                                            兴业银行 (冀中能源集团提供担保)
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宁波经济技术    10        5     12     1/16簿记建档 浙商银行     AA      1/17    1/20
开发区控股
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第一创业证券    13       6       3     1/16招标     一创摩根证券 AA      1/17    1/20
           （最高发行余额）         
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华安证券        16       8       3     1/16招标     浦发银行     AA      1/17    1/20
           （最高发行余额）                     
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山东世纪阳       6       3      12     1/16簿记建档 浦发银行     AA-     1/20    1/21
光纸业集团        
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新疆生产建设    10        5     12     1/17簿记建档 浦发银行     AA+     1/20    1/21
兵团国资经营公司                                                    
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东兴证券        24        6      3     1/17招标     光大银行     AA+     1/20    1/21
           （最高发行余额）                         宏源证券等
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浙商证券        20       10      3     1/17招标     农业银行     AA      1/20    1/21
           （最高发行余额）                          
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山东科瑞钢板     7       4      12     1/20簿记建档 中国银行     AA-     1/22    1/23
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重庆市水务      40       10      9     1/21簿记建档 农业银行    AAA      1/22    1/23
资产经营公司   
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*新希望集团    50       10     3    1/22簿记建档    农业银行    AA+      1/24     1/26 
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石家庄国控     40       40     7    1/16簿记建档    华夏银行    AA+      1/20     1/21 
投资集团
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宁波经济技术   10        5     5    1/16簿记建档    浙商银行    AA       1/17     1/20 
开发区控股公司
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贵州旅游投资   13        8     3    1/16簿记建档    中信银行    AA-      1/20     1/21 
控股集团公司
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华天酒店        6        3     3    1/16簿记建档    广发银行    AA-       1/17     1/20 
                                         光大银行
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兴发集团        8        3     5    1/17簿记建档    工商银行    AA       1/21     1/22 
                                         招商银行
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同洲电子        5        3     3    1/17簿记建档    工商银行    AA-      1/20     1/21 
 
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淮北矿业集团   30       10     3      推迟发行      招商银行    AA+       --       --    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
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