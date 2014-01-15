中国央行：积极引导影子银行向好发展，监控风险并服务实体经济--官员

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透北京1月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成称，要积极引导影子银行向好的方向发展，监控其风险并更好服务实体经济。
盛松成在周三召开的新闻发布会上并表示，去年M2和贷款数据基本达到调控要求。
“影子银行可以定义为有银行类金融机构之实，无传统银行之名的机构和业务。理财产品也在影子银行范围内。”盛松成说。
他表示，影子银行是市场的产物、是金融创新的产物，和现在有关的管理运作有关系。中国央行已经在加强相关方面的数据监测，以及统计分析。
中国人民银行周三公布，2013年全年中国社会融资规模为17.29万亿元人民币，为年度历史最高水平。由此可见，当年金融体系对实体经济的资金支持力度较大。
多位消息人士此前透露，近日中国监管当局下发了关于加强影子银行监管有关问题的通知。该通知厘清了中国影子银行的概念，明确影子银行监管责任分工，以及如何完善监管制度。（完）
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。