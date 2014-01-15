中国央行：积极引导影子银行向好发展，监控风险并服务实体经济--官员

路透北京1月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成称，要积极引导影子银行向好的方向发展，监控其风险并更好服务实体经济。

盛松成在周三召开的新闻发布会上并表示，去年M2和贷款数据基本达到调控要求。

“影子银行可以定义为有银行类金融机构之实，无传统银行之名的机构和业务。理财产品也在影子银行范围内。”盛松成说。

他表示，影子银行是市场的产物、是金融创新的产物，和现在有关的管理运作有关系。中国央行已经在加强相关方面的数据监测，以及统计分析。

中国人民银行周三公布，2013年全年中国社会融资规模为17.29万亿元人民币，为年度历史最高水平。由此可见，当年金融体系对实体经济的资金支持力度较大。

多位消息人士此前透露，近日中国监管当局下发了关于加强影子银行监管有关问题的通知。该通知厘清了中国影子银行的概念，明确影子银行监管责任分工，以及如何完善监管制度。（完）