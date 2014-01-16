专栏节选 :浮士德的困境--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 当台湾碰到中国政策的时候，便面临「浮士德的选择」─在繁荣与主权间作抉择。繁荣来自于台湾与中国经济挂钩而取得的特别优势，透过对当地的了解和超优的企业管理技能，台湾的个人和企业具备掌握中国特定产业的独到能力。

然而，取得繁荣途径的代价，则是主权丧失的程度。当依赖成性后，一旦台湾的发展不能称中国的意，中国可随时关闭繁荣之路，让台湾立时陷入严重的经济困境。因此，为了更多的就业机会、更多的财富，我们愿意付出怎样的政治代价？

有关商业上的经济利益容易计算，但出让主权的政治成本，得用哪条公式才算得出来？

但这样的困境并非台湾独有。事实上，当全球贸易伙伴增加后，每个国家都碰到某种程度的外部依赖性；我们会问，台湾会变成中国的一部分吗？同样地，我们也可以问，美国会变成墨西哥的一部分吗？先别笑，当西班牙裔占美国人口的一七％，美国每年增加的人口有一半来自西裔，在不久的将来，上述问题将成为事实。

在美国，ＴＰＰ（跨太平洋伙伴关系协定）的好处引起激辩，更别提ＮＡＦＴＡ（由美加墨组成的北美自由贸易协定），更让部分美国人认为，他们遭到剥削了。

为了要进入中国市场，更广泛地说，要扭转台湾与全球贸易伙伴隔绝的情势，究竟是要争取成为美国主导的ＴＰＰ会员国？还是加入以中国为首的ＣＲＥＰ（区域全面经济伙伴协议）？ＣＲＥＰ目前仅是东协加三（ASEAN+3 ）自由贸易平台观念的延伸。

台湾可利用美国和中国的竞合关系，来提高本身有限的议价能力。若能同时加入两个自由贸易区，那我们有可能摇身一变成关键角色。然而，这两个协议虽然都还在研议阶段，但台湾起步太晚，未来七至八年间，很难成为这两大组织活跃的会员国。

一个立即性的选择是，运用台湾成为一个或多个最近热门的自由贸易区，作为与上海自贸区的商业介面；这会是一个「乾净」、「消毒」过的管道，藉此可获得有限整合的益处，而且还不必让台湾的政体暴露在北京的威吓之下。问题在于，双方的自贸区成效还未可知，也许还要好几年的规范调整，才会做出成绩。

但以上的任一选项，都会影响繁荣和主权间的平衡；这些在ＥＣＦＡ（两岸经济合作架构协议）协商时就应被充分讨论。然而无法取得立法院认可的协议谈判与文书签署，只会让我们更绑手绑脚，与中国如此，与其他贸易伙伴亦如此。如果相关条约无法获得立院通过，像先前的ＥＣＦＡ和美牛协议，那么，将不会有任何一个贸易伙伴，愿意再与我们进行任何协商了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。