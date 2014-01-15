离岸人民币：中国东方资产管理将发行三年期点心债，初步指导利率为4.25%

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港1月15日 - 根据路透所获销售文件，中国四大资产管理公司之一--东方资产管理将发行点心债，期限三年，初步指导利率4.25%。
该批点心债是透过海外子公司Starway Assets Enterprises发行，由中国东方资产管理（国际）控股提供担保。
发行人评级：“BBB+”（标普） / “A-”（惠誉）；债券预期评级为:“BBB”（标普） / “A-”（惠誉）。
中国东方资产管理公司成立于1999年，是经国务院及中国人民银行批准设立，具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司注册资本人民币100亿元，由财政部全额拨入。
全球协调人为中银国际，其他承销商还包括渣打银行、瑞银等。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。