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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 10:10 BJT

离岸人民币：中国东方资产管理将发行三年期点心债，初步指导利率为4.25%

路透香港1月15日 - 根据路透所获销售文件，中国四大资产管理公司之一--东方资产管理将发行点心债，期限三年，初步指导利率4.25%。

该批点心债是透过海外子公司Starway Assets Enterprises发行，由中国东方资产管理（国际）控股提供担保。

发行人评级：“BBB+”（标普） / “A-”（惠誉）；债券预期评级为:“BBB”（标普） / “A-”（惠誉）。

中国东方资产管理公司成立于1999年，是经国务院及中国人民银行批准设立，具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司注册资本人民币100亿元，由财政部全额拨入。

全球协调人为中银国际，其他承销商还包括渣打银行、瑞银等。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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