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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 11:42 BJT

新债招标：中国七年国债中标利率4.44%，远低于预期--业内人士

路透北京1月15日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的100亿元人民币七年期固息国债，中标利率为4.44%，远低于此前4.56%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.48%，投标倍数为4.59倍。

今日招标新债为2014年第三期记账式附息国债，利息按年支付，采用混合式招标方式，标的为利率，不进行甲类成员追加投标。

该债1月16日开始计息，1月16日至1月20日进行分销，1月22日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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