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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 10:42 BJT

台湾股市：盘中上扬，电脑类股因增长复苏预期而上涨

路透台北1月15日 - 台湾股市周三盘中上扬0.62%，个人电脑(PC)类股上涨，全球市场因美国零售销售数据强劲而走升。

0158GMT，加权股价指数 攀升至8601.18点，前日收低0.2%。

美国零售销售数据高于预期，提振了投资者信心，并令人更加预期美国经济走上稳步复苏轨道。

电脑及周边设备类指数 升1.4%，光电类指数 跳涨2%。

全球前两大PC代工厂商广达 和仁宝 分别跳涨3.21%和6.25%，宏基 大涨4.62%。

台塑 升0.38%。(完)
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