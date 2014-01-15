更正-《全球汇市》日圆重拾跌势，澳元亦承受下档压力

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* 美国零售销售表现不俗，遏止美债收益率跌势，带动美元转升

* 日圆和澳元受创最重

* 加元触及四年低点

路透悉尼1月15日 - 日圆和澳元周三在亚洲上午的交易中延续跌势，此前迅速由升转跌，因在美国公布亮丽零售销售数据后，美债收益率跌势止步，帮助美元从周一触及的一个月低点反弹。

交易商称，零售销售数据协助抵销周五疲弱就业报告的影响，并终止美国公债收益率两日来的跌势，进而提振了美元。

美元兑日圆 报104.31日圆，日内小幅上升且延续周二的反弹势头。美元兑日圆周二上扬超过1%，脱离近一个月低点102.85。

“昨日尽管日本股市下跌，但美元/日圆仍走升，这点令人瞩目。美股也反弹，泰铢和印尼卢比等新兴货币则反弹或触底。所有这些都说明风险偏好状况对美元/日圆有利，”华旗集团全球市场的首席外汇分析师Osamu Takashima说。

今年将获得投票权的美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位最为强硬的决策者认为，美联储应该快速结束购债计划。 这也有助于提振美元走势。

投资者马上把美联储首次升息的时间预期提前到2015年8月<0#FF:>，而在上周五就业数据发布后，这一预期刚刚被推后至接近2015年底。

“这令美元重新焕发活力，兑主要货币奋力反弹，”IG市场分析师Stan Shamu说。

欧元兑美元 脱离周二触及的略低于1.3700的两周高点，最新报1.3637，较纽约尾盘下滑0.3%。

不过，欧元兑日圆 重新站稳脚跟，报142.32。

另一个走势突出的货币是澳元，其兑美元 下跌近1%至0.8965，逆转了本周稍早升向0.91美元的涨势。

尽管澳元在2013年下跌了逾14%，但市场上几无想要推高澳元的念头，因澳洲央行维持宽松立场，并鼓励低汇价来刺激经济。

有交易员称，澳元的强势更多来自于投资者的空头回补操作，而不是做多操作。

加元兑美元亦触及四年低位，扩大上周五加拿大公布低迷就业报告的跌势，该数据促使市场预期加国央行将维持近期的温和政策立场。

加元兑美元 在亚洲时段最多跌约0.25%，至1.0975加元的2009年9月以来最低位。

周三亚洲市场的焦点可能是股市，因为缺乏能明显推动市场的数据出炉。新兴市场货币方面，印度通胀数据将受关注。(完)

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