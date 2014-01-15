新闻稿：中国2013年末M2增长13.6%，全年社融规模17.29万亿元--央行

(以下为中国人民银行周三公布的2013年金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、年末广义货币增长13.6 %，狭义货币增长9.3%

年末，广义货币(M2)余额110.65万亿元,同比增长13.6%，分别比11月末和上年末低0.6个和0.2个百分点；狭义货币(M1)余额33.73万亿元,同比增长9.3%，比11月末低0.1个百分点，比上年末高2.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.86万亿元,同比增长7.1%。全年净投放现金3899亿元。

二、全年人民币贷款增加8.89万亿元，外币贷款增加935亿美元

年末，本外币贷款余额76.63万亿元，同比增长13.9%。人民币贷款余额71.90万亿元，同比增长14.1%，分别比11月末和上年末低0.1个和0.9个百分点。全年人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6879亿元。分部门看，住户贷款增加3.71万亿元，其中，短期贷款增加1.46万亿元，中长期贷款增加2.25万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5.17万亿元，其中，短期贷款增加2.73万亿元，中长期贷款增加2.34万亿元，票据融资减少896亿元。12月份，人民币贷款增加4825亿元，同比多增279亿元。年末外币贷款余额7769亿美元，同比增长13.7%，全年外币贷款增加935亿美元。

三、全年人民币存款增加12.56万亿元，外币存款增加284亿美元

年末，本外币存款余额107.06万亿元，同比增长13.5%。人民币存款余额104.38万亿元，同比增长13.8%，比11月末低0.7个百分点，比上年末高0.4个百分点。全年人民币存款增加12.56万亿元，同比多增1.74万亿元。其中，住户存款增加5.49万亿元，非金融企业存款增加3.50万亿元，财政性存款增加5768亿元。12月份，人民币存款增加1.15万亿元，同比少增4458亿元。年末外币存款余额4386亿美元，同比增长7.9%，全年外币存款增加284亿美元。

四、12月银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率4.16%，质押式债券回购月加权平均利率4.28%

全年银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交235.29万亿元，日均成交9412亿元，日均成交同比减少11.1%。

12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为4.16%，分别比11月和上年同期高0.04个和1.55个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为4.28%,分别比上月和上年同期高0.16个和1.66个百分点。

五、年末国家外汇储备余额3.82万亿美元

年末，国家外汇储备余额为3.82万亿美元。年末，人民币汇率为1美元兑6.0969元人民币。

六、全年跨境贸易人民币结算业务累计发生4.63万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生5337亿元

2013年以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生3.02万亿元、1.61万亿元、856亿元、4481亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

--2013年社会融资规模统计数据报告全文：

初步统计，2013年全年社会融资规模为17.29万亿元，比上年多1.53万亿元。其中，人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6879亿元；外币贷款折合人民币增加5848亿元，同比少增3315亿元；委托贷款增加2.55万亿元，同比多增1.26万亿元；信托贷款增加1.84万亿元，同比多增5603亿元；未贴现的银行承兑汇票增加7751亿元，同比少增2748亿元；企业债券净融资1.80万亿元，同比少4530亿元；非金融企业境内股票融资2219亿元，同比少289亿元。12月份社会融资规模为1.23万亿元，比上年同期少3960亿元。

从结构看，全年人民币贷款占同期社会融资规模的51.4%，同比低0.6个百分点；外币贷款占比3.4%，同比低2.4个百分点；委托贷款占比14.7%，同比高6.6个百分点；信托贷款占比10.7%，同比高2.6个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比4.5%，同比低2.2个百分点；企业债券占比10.4%，同比低3.9个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.3%，同比低0.3个百分点。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。