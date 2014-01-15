《MAGUIRE专栏》玉米商业库存犹如泰山压顶，多头还需格外谨慎

库存囤积也有助说明，商业买家支付的基差水准为什么高于2013年最后几个月的一般水准，即便是国内需求数据时好时坏。

但充裕的商业库存总量也是预计后续基差涨幅有限的一个原因，尤其若是统售价格仍然稳定，或持续推高。

既然商业终端用户已囤积了逾40亿蒲式耳的现有储备，当价格水平或市场景气大幅向上，其中许多库存持有者应有余裕暂时退出玉米市场。

如此，商业买兴减退可能打压价格的进一步涨势动能，在2014年美国作物种植季前或将抑制玉米价格，即使目前普遍预期价格将不致于进一步下挫。

未来几周大型投机客可能继续回补空仓，对期货价格产生零星的力道，尤其若那些交易商预期玉米的总体需求在2014年将积蓄更多动能，因而设法降低其接近纪录高位的净空仓的话。

但由于商业交易商握有近纪录高位的玉米库存，他们近期内大可一旁观战，不理会价格的大幅涨幅，因此期货价格纵使再涨，现货市场也未必走强，而现货市场仍是整体玉米市场的首要风向标。