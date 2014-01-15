《MAGUIRE专栏》玉米商业库存犹如泰山压顶，多头还需格外谨慎

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
库存囤积也有助说明，商业买家支付的基差水准为什么高于2013年最后几个月的一般水准，即便是国内需求数据时好时坏。
但充裕的商业库存总量也是预计后续基差涨幅有限的一个原因，尤其若是统售价格仍然稳定，或持续推高。
既然商业终端用户已囤积了逾40亿蒲式耳的现有储备，当价格水平或市场景气大幅向上，其中许多库存持有者应有余裕暂时退出玉米市场。
如此，商业买兴减退可能打压价格的进一步涨势动能，在2014年美国作物种植季前或将抑制玉米价格，即使目前普遍预期价格将不致于进一步下挫。
未来几周大型投机客可能继续回补空仓，对期货价格产生零星的力道，尤其若那些交易商预期玉米的总体需求在2014年将积蓄更多动能，因而设法降低其接近纪录高位的净空仓的话。
但由于商业交易商握有近纪录高位的玉米库存，他们近期内大可一旁观战，不理会价格的大幅涨幅，因此期货价格纵使再涨，现货市场也未必走强，而现货市场仍是整体玉米市场的首要风向标。
因此，美国农业部最新报告虽然或能终结已持续一年多的玉米价格空头阶段，但相对偏高的商业库存却表明，我们可能尚未转变到完全成熟的多头市场。(完) (编译 许娜/王翔琼/张若琪 审校 高琦/艾茂林/李爽)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。