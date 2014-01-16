离岸人民币：台资统一中控三年期宝岛债将以3.6%定价--消息

路透台北1月16日 - 两位消息人士周四表示，台湾食品大厂统一 集团旗下统一企业中国控股(统一中控) 的三年期宝岛债定价进入最后阶段，正待签约，将以3.6%定价不变，与初始询价利率相同，发行总额10亿元人民币，获超额认购。

其中一位权威消息人士指出，此档宝岛债预计于下周在柜台买卖中心挂牌，该档债券有机会成为2014年首档发行的宝岛债。

据统一中控此前的公告，本次募得的人民币资金将作为一般营运资金用途。

统一集团在去年5月同样以统一中控为发行主体，在香港发行10亿人民币的点心债，以三年3.5%定价。该公司的昆山分公司去年8月也利用昆山人民币跨境融资政策，于离岸取得14.9亿人民币的融资额度。(完)