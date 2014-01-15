《热点透视》摩根大通执行长迪蒙的麻烦远不止于官司缠讼

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie

路透纽约1月14日 - 对摩根大通执行长迪蒙而言，考验看来并不仅限于诉讼官司。周二公布的摩根大通 年底业绩就是他遭受挑战的明证。上周以26亿美元代价了结马多夫(麦道夫/Bernard Madoff)庞氏骗局的相关诉讼，去年还以130亿美元达成抵押贷款诉讼案的和解，摩根大通可能已藉此将最大的法律麻烦抛到了脑后。不过，扣除这些成本以及其它不同寻常的原因，却暴露出一个更深层次的问题：核心利润正在下滑。

根据花旗分析师的计算，摩根大通未计拨备的税前利润为99亿美元，较9月当季减少3%，较2012年第三季下滑14%，且为五个季度以来第四次下滑。

这并非摩根大通独自面临的问题，其竞争对手也遭遇同样困境。例如，富国银行 的核心利润也以相同幅度下滑，不过这家银行的业务多元化程度不及摩根大通，且抵押贷款业务规模大得多，因而在利率攀升之际受到的打击更大。从整体业务来看，可以说摩根大通抵御冲击的能力应该更强。

这家银行业巨头的表现无疑优于许多竞争对手，计入所有特殊项目后的第四季股东权益报酬率(ROE)为11%。这些特殊项目包括法律方面支出以及出售Visa 部分股权获得8.12亿美元收益等等。美国银行 、花旗集团 和摩根士丹利 则还在纠结于单位数的回报率。

然而，摩根大通在迪蒙的管理下业绩却说不上有多么亮丽，ROE赶不上富国银行的将近14%。虽然这算不上是一场灾难，但董事会在为董事长兼执行长迪蒙辩护时，特别强调这家银行一直以来的良好表现。

但是，如果老板拿不出提高核心利润的办法，再碰上伦敦鲸事件或摊上官司因而损失或者被迫拿出数以百亿的美元，那时股东可就不会像现在这么好说话了。迪蒙正处于守势，且不得松懈。(完)