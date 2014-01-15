《热点透视》股债市走势跌破眼镜，但主流看法仍将无误

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 戴素萍

路透伦敦1月14日 - 逆势操作的投资人开年丰收。市场共识是安全的债券收益率在2014年将会上涨；但它们正在下跌。股市照理应该会有不错的表现，但看来走势不稳。不过，第一季的挫折或许提高了年底前市况发展会一如预期的可能性。

两周的时间并没有长到足以判断一季的表现，但迄今的趋势显而易见。MSCI明晟全球指数下跌1.5%。美国10年期政府公债收益率已挫跌了21个基点至2.83%；同时可比德债收益率下滑16个基点至1.81%。不是只有交易商忙着操作。根据美国银行美林，截至1月8日止当周，债券型基金创下了2013年5月以来最大的净流入量，股票型基金则是小幅流出。

这样的走势挑战了市场共识的论点，即有利的经济消息将降低对安全且低收益率资产的买兴，而风险市场将走强。对那些相信共识的投资人而言，现在走势出现一点问题要比之后发生问题来得好。

首先，这种与预期相悖的走势，可以让股票的估值不会在一年刚开始就涨过头。法国兴业银行估算，如今美股相对于美债正接近看来昂贵的程度，这是2011年以来首见的情况。该行并发现，英国股票相比英债，已经变得很昂贵了。股市提早修正，或许可能比较不会发生年末股价过度拉回的情况。

此外，股价回落可以让它们更能反映真正的企业表现。股价与企业表现目前有脱勾之虞。根据Datastream，在第三季时，只有半数的美国企业和三分之一的欧洲企业业绩优于或符合预估。然其市盈率倍数却高于10年均值。