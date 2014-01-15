中国金融：央行2013年金融统计数据发布会要点摘录

路透北京1月15日 - 中国人民银行周三公布，2013年全年中国社会融资规模为17.29万亿元人民币，为年度历史最高水平。由此可见，当年金融体系对实体经济的资金支持力度较大。

中国央行调查统计司司长盛松成在金融统计数据情况新闻发布会上表示，2013年人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6,879亿元。全年人民币贷款占社会融资规模的51.4%，为年度历史最低水平。

以下是新闻发布会内容要点摘录：

--货币政策和贷款结构

* 2013年，人民银行继续实施稳健的货币政策，保持定力、精准发力，不放松也不收紧银根，提高金融服务实体经济的水平。总体看，全年金融运行基本平稳，货币信贷和社会融资规模适度增长。

* 2014年，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，灵活运用各种流动性管理工具，使货币条件既不太松也不太紧，为经济平稳发展创造一个良好的金融环境，保持物价总水平的基本稳定。

* 目前人民币贷款依然是实体经济的主要融资工具，但金融体系提供的其他融资方式也已经发挥着越来越大的作用。

* 广义货币供应量M2控制在14%以内，新增人民币贷款控制在9万亿元以内，社会融资规模是17.3万亿元以内。可以说基本达到了调控目标的要求。

* 小微企业的人民币贷款增速在2013年达到了14.2%，贷款整体的平均增速是14.1%。小微企业贷款增速，在所有企业中是最快的。

* 两高一剩的限制行业的贷款增速放缓。本外币钢铁行业的中长期贷款增速，同比下降10.7%，建筑行业中长期贷款增速下降3.3%。

--影子银行

* 影子银行是是在传统的金融体系以外从事信贷、资金融通等机构和业务。是行银行类金融机构之实、无传统银行之名的机构和业务。

* 影子银行是市场的产物，是金融创新产物，它和我们现在有关的管理、有关的运作都是有关系的。

* 央行会对相关的影子银行业务加强监测、分析。影子银行涉及到哪个部门、哪个监管机构，各部门都应该各司其职。

* 要积极引导影子银行向好的方向发展，监控有关风险，更好地为金融平稳运行和实体经济发展。

--社会融资规模

* 分地区的社会融资规模指标将择机发布。

* 社会融资规模指标不仅是个总量指标，也能观察结构情况，这个指标现在成为中国宏观金融调控重要的监测分析指标。

* 沿海发达地区的社会融资规模总体讲比中西部地区多。但最近几年从增速看，中西部地区的社会融资规模增速快于东部地区。

* 重复统计，不仅社会融资规模指标当中有，所有的金融指标当中大部分都有。为什么以前的情况没有现在这么复杂，主要是金融市场的快速发展和金融产品不断创新，金融到实体经济的资金链延长了，所以并不是重复统计，而是金融创造的结果。（完）