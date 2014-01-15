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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 11:53 BJT

标题新闻：马来西亚1月1-15日棕榈油出口较上个月同期锐减28.1%，至460,248吨--ITS

注：ITS为船货调查机构Intertek Testing Services。

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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