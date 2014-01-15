中国货币市场：主要回购利率波动甚微，关注缴税及春节等因素叠加影响

路透上海1月15日 - 中国银行间市场隔夜和七天质押式回购加权利率 周三波动仍微，短期资金宽松局面未改，机构主要关注在缴税、新股发行及春节等多因素叠加下，后续资金面的变动。
“还是短的(资金)比较充分，长期偏谨慎。”华中地区一券商交易员称。
他并指出，月中缴税开始以后，后续要关注多因素累积下，资金面能否承压，“(缴税)单个因素影响目前看还不大，几个因素叠加会有压力，新股尤其是大盘股发行，周五陕西煤业IPO申购，还有春节因素，看下周吧，央行如果公开市场不放资金，估计是要紧起来的。”
从目前公布的信息统计，到春节前将有逾30只新股申购发行，其中大盘股陕西煤业计划发行不超过10亿股，申购日为周五(1月17日)。
周二央行公开市场未进行任何操作，此前已连两周零操作，业内人士周三透露称，公开市场一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，其中正回购期限为28天期，逆回购期限为14天。
上海一商业银行交易员亦提到，场内对七天以上资金需求仍大，尤其是可以跨春节的资金，机构预期维持谨慎，“央行也有私下提示大家注意(春节前资金)风险，要早做准备，一个月到三个月长钱的价格一直没降下来。”
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7617 2.7458 +1.59
七天 3.9982 4.0261 -2.79
14天 4.6032 4.7739 -17.07
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.3200 0.6450 +367.50
七天 4.9100 4.1000 +81.00
14天 5.6550 5.2500 +40.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7600 2.8000 -4.00
七天 4.0300 4.0400 -1.00
14天 4.7000 4.7000 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.7513 2.7395 +1.18
七天 3.9650 4.0036 -3.86
三个月 5.5846 5.5865 -0.19
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)