中国汇市：中间价带动人民币即期早盘走贬，终结近三日意外涨势

* 人民币即期走贬
* 中间价终结连三日上涨后走弱
* 升值预期仍强，但交易情绪谨慎
* CNH价格走弱亦部分削弱境内升值情绪
路透北京1月15日 - 人民币汇价连三日意外升值势头宣告终止。人民币兑美元即期 周三早盘走贬。因美国公布亮丽零售销售数据，今日人民币中间价大幅走弱75个点子，终结此前连三日上涨态势，且CNH价格亦小幅走弱，带动人民币汇价走贬。
交易员称，尽管最近几日人民币汇价连续走升，但由于央行指引方向不甚明确，市场交投情绪一直比较谨慎，不过从结汇盘的力道看，做多人民币的情绪仍相当强，但囿于监管层的疑似干预时常出手，市场预期春节前人民币即便有上涨空间，幅度也很有限。
“人民币升值预期还是相当强，但前两天（美元）下得太快，实在搞不懂，...大家只能跟着中间价操作，交易还是比较谨慎。”上海一股份制行交易员称。
北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.0467元，上日收报6.0412元。今日人民币兑美元中间价 为6.1005元，上日中间价为6.093元。
自上周五以来，监管层对市场的疑似干预信号错乱，令市场措手不及，交易情绪明显倾向审慎。
交易员并称，尽管市场结汇力道仍相对强势，但春节前一般是客盘结购汇相对平淡的时期，监管层维稳汇价的可能性更大，人民币汇价想要在春节前破六进五有难度。
全球汇市，日圆和澳元周三在亚洲上午的交易中延续跌势，此前迅速由升转跌，因在美国公布亮丽零售销售数据后，美债收益率跌势止步，帮助美元从周一触及的一个月低点反弹。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1005/55，上日尾盘为6.096。
北京时间12:10，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0193/13元，上一交易日尾盘报6.0185元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)