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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 12:24 BJT

日本股市：日经指数涨幅扩大至2%

路透东京1月15日 - 日股日经指数 周三早盘涨幅扩大至2%，报15,731.30点。(完)
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