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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 16:11 BJT

德国经济：2013年GDP增长0.4%，逊于预期的增长0.5%

德国2012年经济增速放缓至0.7%，2013年年初德国经济避开衰退，随后在第二季动能加强。

分析师预计今年德国经济增长加速，预计成长率在1.2%-2.0%之间。(完)

(编译 王翔琼/田建华; 审校 杜明霞/艾茂林)
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