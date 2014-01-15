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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 16:21 BJT

表格：瑞士11月零售销售上升4.2%，前月修正为上升1.6%

路透苏黎世1月15日 - 瑞士联邦统计局周三公布，11月零售销售较上年同期上升4.2%，前月修正为上升1.6%。

经通胀调整年变动率

11月 10月

总计 4.2 1.6

扣除燃料的销售 3.9 0.9

食品、饮料和烟草 3.0 -0.8

非食品销售 4.0 1.6(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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