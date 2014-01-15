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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 18:08 BJT

表格：欧元区11月贸易顺差升至171亿欧元，预估为170亿欧元

路透布鲁塞尔1月15日 - 欧盟统计局周三公布：

* 欧元区11月贸易顺差为171亿欧元（调查预估为170亿欧元，上年同期为125亿欧元）

* 欧元区10月贸易顺差修正为168亿欧元，前值为172亿欧元

* 欧元区11月未经调整的出口较上年同期下滑2%，进口较上年同期下滑5%

* 欧元区11月经季节调整的出口较上月下滑0.2%，进口较上月下滑1.3%

欧元区 2012年11月 2013年11月 变化(%) 12年10月 13年10月 变化(%) 12年1-11月 13年1-11月 变化(%)

出口 164.5 160.8 -2% 170.1 171.8 r 1% 1 729.2 1 738.4 1%

进口 152.0 143.7 -5% 160.5 155.0 -3% 1 659.3 1 599.5 -4%

贸易收支 12.5 17.1 9.6 16.8 r 70.0 139.0

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值

(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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