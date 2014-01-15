表格：欧元区11月贸易顺差升至171亿欧元，预估为170亿欧元

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透布鲁塞尔1月15日 - 欧盟统计局周三公布：
* 欧元区11月贸易顺差为171亿欧元（调查预估为170亿欧元，上年同期为125亿欧元）
* 欧元区10月贸易顺差修正为168亿欧元，前值为172亿欧元
* 欧元区11月未经调整的出口较上年同期下滑2%，进口较上年同期下滑5%
* 欧元区11月经季节调整的出口较上月下滑0.2%，进口较上月下滑1.3%
欧元区 2012年11月 2013年11月 变化(%) 12年10月 13年10月 变化(%) 12年1-11月 13年1-11月 变化(%)
出口 164.5 160.8 -2% 170.1 171.8 r 1% 1 729.2 1 738.4 1%
进口 152.0 143.7 -5% 160.5 155.0 -3% 1 659.3 1 599.5 -4%
贸易收支 12.5 17.1 9.6 16.8 r 70.0 139.0
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值
(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC- 美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/4 11:00 INCY.OQ Q1 2017 Incyte Corp 2017/5/4 12:00 APA.N Q1 2017 Apache Corp 2017/5/4 BMO CHD.N Q1 2017 Church & Dwight Co Inc 2017/5/4 BMO IT.N Q1 2017 Gartner Inc 2017/5/4 BMO PWR.N Q1 2017 Quanta Services
路透新加坡5月4日 - 美国原油可能跌破每桶47.47美元的支撑，下看下道支撑46.65美元，与其波浪模式和费波纳奇预估分析相互一致。