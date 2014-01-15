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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 12:44 BJT

新债招标：台湾五年期公债103/2得标利率为1.14%，略高于预期

路透台北1月15日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年期公债103/2 得标利率为1.14%。此结果略高于市场预估的1.115-1.135%，较上次同年期公债标售得标利率1.15%则走低1个基点。

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币，投标总额679亿台币，投标倍数为1.70倍，低于上次两年公债103/1的2.32倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重43.6%、证券业43.87%、票券业11.11%，保险业1.42%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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