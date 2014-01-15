美印外交争端主角寻求美国法官撤销诉讼

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约1月14日（记者 Joseph Ax） - 引发美国和印度外交纠纷的印度外交官科巴拉加德（Devyani Khobragade）的律师Daniel Arshack周二要求美国法官Shira Scheindlin撤销针对科巴拉加德签证欺诈和支付保姆低工资的诉讼。
Arshack表示，美国国务院上周给予科巴拉加德外交豁免权，允许她离开美国，这让她获得任何针对她指控的豁免权，包括她获得豁免权以前的指控。
周四对科巴拉加德提起诉讼的曼哈顿美国检察官办公室并没有立即对Arshack律师提出的观点予以置评。
Arshack周二指出，美国国务院对执法机构的指导表明，豁免权适用范围包括豁免权给予前发生的事情。因此，针对科巴拉加德的诉讼“无效”，应该撤销。
如果Scheindlin法官撤销该诉讼，科巴拉加德将可以自由地前往美国。她的丈夫和孩子都是美国公民。
检察官们上周曾表示，针对科巴拉加德的诉讼将处于进行状态，直到她被带到法院面对指控。
美国国务院官员曾指出，他们不认为科巴拉加德获得的豁免权具有追溯效力。发言人Jen Psaki在周五的记者会上称，如果科巴拉加德返回美国，她将面临被起诉。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。