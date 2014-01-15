《RUSSELL专栏》印尼铝土矿出口禁令将逐渐殃及铝市场

**中国进口铝土矿成本会扬升**

印尼的出口不太可能一路降至零，澳新银行大宗商品分析师预计，因矿厂申请建造下游设备，20%的铝土矿因此豁免。

不过即便这20%的印尼矿产全都发给国际市场，供应仍会有很大缺口，尤其是对中国市场而言。

假设2012年是中国铝土矿进口的正常年份，当年中国购买3,960万吨铝土矿，较2011年减少11.3%。其中的2,790万吨购自印尼。

因此一旦中国开始穷尽库存，那么每年搜求的铝土矿可能会超过2,000万吨。

中国完全可能找到这些铝土矿，但成本十有八九会上涨。因为据中国11月的海关数据，印尼铝土矿比澳洲铝土矿便宜9.4%，比巴西的供给价格更是低37%。

当然也有它路可选，例如关闭氧化铝产能，从澳洲等国增加中间品的进口。

中国或许会控制当前的一些铝产能，或者砍掉计划中的产能扩张。而这将有助于降低全球产能过剩局面。

目前为止，中国的产能扩张超过俄罗斯、欧洲和澳洲的高成本产能关闭规模。