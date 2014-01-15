《RUSSELL专栏》印尼铝土矿出口禁令将逐渐殃及铝市场

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
**中国进口铝土矿成本会扬升**
印尼的出口不太可能一路降至零，澳新银行大宗商品分析师预计，因矿厂申请建造下游设备，20%的铝土矿因此豁免。
不过即便这20%的印尼矿产全都发给国际市场，供应仍会有很大缺口，尤其是对中国市场而言。
假设2012年是中国铝土矿进口的正常年份，当年中国购买3,960万吨铝土矿，较2011年减少11.3%。其中的2,790万吨购自印尼。
因此一旦中国开始穷尽库存，那么每年搜求的铝土矿可能会超过2,000万吨。
中国完全可能找到这些铝土矿，但成本十有八九会上涨。因为据中国11月的海关数据，印尼铝土矿比澳洲铝土矿便宜9.4%，比巴西的供给价格更是低37%。
当然也有它路可选，例如关闭氧化铝产能，从澳洲等国增加中间品的进口。
中国或许会控制当前的一些铝产能，或者砍掉计划中的产能扩张。而这将有助于降低全球产能过剩局面。
目前为止，中国的产能扩张超过俄罗斯、欧洲和澳洲的高成本产能关闭规模。
不过这种情况可能生变，特别是随着廉价的印尼铝土矿供应枯竭，中国的铝厂会开始丧失一些竞争力。
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。