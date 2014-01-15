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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 13:03 BJT

香港股市：恒指小幅上扬，中国经济数据令其承压

路透香港1月15日 - 中国股市周三早盘再度落后于亚洲多数股市，也限制港股涨幅，之前货币供应和贷款增长数据逊于预期，加剧对中国大陆收紧流动性的担忧。

截至中午，恒生指数 涨0.3%报22,862.7点，仍在过去近两周所陷320个点的区间内交投。恒生国企指数 涨0.6%。

中国信贷数据公布后，金融类股领跌。中国工商银行 在上海市场股价又跌2.3%至六月末以来低点，在香港市场虽小涨0.2%，但仍盘旋在五个月低位。

券商类股亦下跌，之前中国三家小型企业决定以远低于同业的估值售股。海通证券 在香港市场跌1.2%，在上海市场跌1.7%。中国证监会周日晚间刚发布最新监管举措，加强新股发行监管。 (完)
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