更新版 1-新债招标：中国七年国债利率超预期偏低，羊群效应下机构竞相拉低标位

* 七年国债中标利率4.44%，远低于预期

* 开年后投资需求持续浮现，该期债流动性上乘且发行量不大

* 投标倍数4.59倍，有需求机构“羊群效应”下不断拉低标位

* 有多家机构因预期偏高未能拿够基本承销额，在投标史上罕见 (新增市场评论和更多细节)

路透北京1月15日 - 中国财政部周三招标的七年期国债中标利率远低于预期，投标倍数高至近五倍。市场人士表示，开年后投资需求持续浮现，加之该期债流动性上乘且发行量不大，有需求机构在“羊群效应”推动下不断拉低标位，致结果大幅低于二级市场水平，并带动现券及国债期货走暖。

业内人士稍早透露，财政部招标发行的100亿元人民币七年期固息国债，中标利率为4.44%，远低于此前4.56%的市场预测均值。该期债边际中标利率为4.48%，投标倍数为4.59倍。

“地方性非在（国债承销）团机构投了一些，想拿，代投机构反馈情况中不断推低标位，同质化机构比较多，发行量又不大，推波助澜中，利率就下去了，但也太低了，”一国债承销机构交易员称。

一券商交易员提供的情况显示，外资机构和保险公司对该期国债存需求，个别险资投标量较大。另一承销机构交易员则表示，市场传闻有20亿元左右的单笔低位标单。

“基本承销量必须中啊！怕不中，就必须（把标位）埋得低低的呀，”北京一国有银行交易员称。

四位国债承销机构人士提供的数据显示，是次招标有11家承销机构因对利率预期偏高，未能拿够基本承销额，此种状况在投标历史上极其少见。

交易员提供的最新数据显示，一级半市场，该期新债有平价买盘。二级市场上，剩余期限约6.76年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.50%，远低于开盘的4.5813%。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，七年品种最新收益率为4.5861%。

中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅走低，国债表现较为明显。市场人士表示，在资金面连续维持宽松的支撑下，短券收益率走低态势不改；且今日七年国债中标利率大幅低于预期，亦令市场买气略受提振，中长端国债收益率下跌明显。国债期货主力合约TF1403 早盘收报91.720元人民币，涨0.27%。

今日招标新债为2014年第三期记账式附息国债，利息按年支付，将采用混合式招标方式，标的为利率，不进行甲类成员追加投标。